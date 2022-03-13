أسعار تذاكر السفر سترتفع قريباً

انعكست الأزمة الروسية ـ الأوكرانية على قطاعات حيوية مختلفة حول العالم، وأدى هذا النزاع إلى ارتفاع أسعار النفط والقمح والسلع إلى مستويات قياسية، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأمر أيضا على أسعار تذاكر السفر.

وتبلغت فعلياً مكاتب السفر في لبنان من شركات الطيران زيادة أسعار التذاكر وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط إلى 135 دولاراً، علما ان كلفة وقود الطائرات تشكل 30 % من الكلفة التشغيلية لشركات الطيران.

وفي هذا الإطار، توّقع أحد أصحاب مكاتب السفر ان "ترتفع أسعار التذاكر اعتبارا من 15 آذار الحالي"، مشيراً إلى ان "هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال الى انخفاض المبيعات. "