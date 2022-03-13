لبنان

أسعار تذاكر السفر سترتفع قريباً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-03-2022 | 04:45
A-
A+
Doc-P-930151-637827605311468742.jpg
Doc-P-930151-637827605311468742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انعكست الأزمة الروسية ـ الأوكرانية على قطاعات حيوية مختلفة حول العالم، وأدى هذا النزاع إلى ارتفاع أسعار النفط والقمح والسلع إلى مستويات قياسية، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأمر أيضا على أسعار تذاكر السفر.

وتبلغت فعلياً مكاتب السفر في لبنان من شركات الطيران زيادة أسعار التذاكر وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط إلى 135 دولاراً، علما ان  كلفة وقود الطائرات تشكل 30 % من الكلفة التشغيلية لشركات الطيران.

وفي هذا الإطار، توّقع أحد أصحاب مكاتب السفر ان "ترتفع أسعار التذاكر اعتبارا من 15 آذار الحالي"، مشيراً إلى ان "هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال الى انخفاض المبيعات. "

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2022-03-13
16:08 | 2022-03-13
15:39 | 2022-03-13
15:21 | 2022-03-13
14:50 | 2022-03-13
14:48 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website