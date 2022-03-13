الراعي:عودة النازحين السوريين مرتبطة بقرار عربي ودولي!

اعتبر البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي خلال عظة الأحد، أن "المطلوب من المصارف ومن مصرف لبنان اعتبار الأقساط المدرسية أولوية مطلقة لكونها تؤثر على المجتمع ومستقبل وطننا والتعليم".واكد الراعي حرصه على ألا يفتح قرار مجلس شورى الدولة بشأن المركز التربوي للبحوث باباً للدخول في دوامة صراع جديد على رئاسة المركز وقد يكون ذلك مدخلاً للبعض كي يتلاعبوا بمناهجنا اللبنانية، معتبرا ان "المطلوب إبعاد الأطماع السياسية عن التربية وترك والمجال لأهل الاختصاص وأصحاب الشأن لصناعة مناهج ملائمة للتطور الحاصل في العالم".من جهة اخرى، شدد الراعي على أن "الحكومة لا تستطيع معالجة هذا الوضع العشوائي إلا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي وضبط مداخيل المطار وضبط التهريب".وأضاف :"باسم الحياد نطالب بعودة النازحين السوريين إلى أرضهم ليحافظوا على ثروتهم وثقافتهم وكرامتهم ويواصلوا كتابة تاريخهم.