لبنان

مدير "الضمان" يكشف: هذا ما تجاهلته الدولة اللبنانية

Lebanon 24
13-03-2022 | 05:03
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كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ "الدولة تجاهلت قضايا مفصلية وأساسية متعلقة بالصندوق لاسيما نسبة الـ25% التي يجب أن تزيد إلى حدّ الـ4 أو 5 أضعاف".
وأوضح كركي في بيان أن "الدولة تجاهلت أيضاً موضوع الضمان الصحي للمتقاعدين، حيث التزم كل من الأجراء وأصحاب العمل بواجباتهم لتأمين تمويله، أما الدولة فلم تدفع حتى اليوم ما يتوجب عليها والبالغ أكثر من 400 مليار ل.ل لغاية نهايةالعام 2022، إضافة الى موضوع الفائدة التي تنوي الدولة تخفضيها على ديون الضمان الاجتماعي".
وختم كركي قائلاً: "هذا التجاهل الكلي لحقوق الضمان تقدر قيمته بحوالى 1300 مليار ل.ل".
 
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