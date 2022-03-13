لبنان

إندلاع حريق كبير في مبنى استديو جان ماري رياشي... ماذا عن الأضرار؟

Lebanon 24
13-03-2022 | 05:33
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إإندلع حريق كبير في مبنى الإستديو الخاص بالموزع الموسيقي جان ماري رياشي في بلدة المطيلب.

ونشر رياشي فيديو قصيراً ظهر فيه فريق الدفاع المدني الذي تمكّن من السيطرة على الحريق.

وعلّق موجّهاً رسالة شكر إليهم بالقول: “شكر كبير للدفاع المدني، يلي سيطر على حريق كبير بمنى الاستديو بالمطيلب. الحمد الله الاضرار مادية فقط”
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