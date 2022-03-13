لبنان

سلام التقى صويلو.. و500 ألف طن من المساعدات الغذائية ستصل لبنان تباعاً!

Lebanon 24
13-03-2022 | 05:46
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في إطار مشاركته في منتدى الديبلوماسية في أنطاليا، التقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وزير الخارجية التركي سليمان صويلو وهو أيضا رئيس اللجنة اللبنانية التركية المشتركة، حيث تباحثا في سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية. كما تطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على الدول منطقة الشرق الوسط، وتحديداً تحديات الأمن الغذائي والتي يواجهها لبنان نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية. 
أكد الوزير صويلو للوزير سلام دعم دولة تركيا الدائم للبنان، لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها، وكشف لسلام ان تركيا سترسل تباعاً الى لبنان أكثر من 500 الف طن من المساعدات الغذائية بما فيها حليب الأطفال، الطحين، السكر، الحبوب وزيت دوار الشمس.
من جهته، شكر سلام دولة تركيا لكل العناية التي توليها للبنان وللبنانيين. واتفق الوزيران على موعد قريب لاجتماع في بيروت ستعقده اللجنة المشتركة التي يرأساها.
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