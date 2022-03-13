لبنان

محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2022 | 05:53
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تشهدُ بلدة شعث - بعلبك توتراً كبيراً إثر حادثة مقتل الشاب غابي حسن رباح قبل يومين عند حاجز ظرفي للجيش في المنطقة.

وفي التفاصيل، فقد تجمع عددٌ من المواطنين من آل رباح أمام ثكنة للجيش في شعث، اليوم خلال تشييع رباح، وقد حصلت محاولات لدخول المركز العسكري وسط حصول إطلاق نارٍ في الهواء من قبل أحد الشبان المتجمهرين في المكان.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن "الثكنة شهدت استنفاراً أمنياً كثيفاً للجيش الذي أطلق النار بدوره أيضاً لتفريق المتظاهرين".

وقبل يومين، أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً سردت فيه تفاصيل ما حصل مع رباح، وجاء فيه: "بتاريخ 11/3/2022 وفي بلدة شعت - البقاع، حاولت سيارة نوع toyota tundra زجاجها داكن وبدون لوحات اجتياز حاجز ظرفي كان قد أقيم في المنطقة، حيث رفض سائقها الامتثال لأوامر العناصر بالتوقف واجتاز شوكة حديدية كان قد وضعها العناصر في محاولة لمنعه من المرور، ما اضطرهم إلى اطلاق عدة طلقات في الهواء، ثم باتجاه السيارة حيث أصيبت وانحرفت عن مسارها واصطدمت بعمود كهرباء، وقد أصيب السائق وما لبث أن فارق الحياة.

وقد ضُبط داخل السيارة سلاح نوع كلاشنكوف وذخائر عائدة له. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص".
 
 

 
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