لبنان

حريق داخل مسجد في صور...والسبب!

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:05
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احترق مسجد الرسول الأكرم في القاسمية شمال مدينة صور في هذه اللحظات، بسبب ماس كهربائي بحسب المعلومات الأولية، وتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني مركز صور على إخماده.
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حريق

صور

القاسمية

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