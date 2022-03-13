حريق داخل مسجد في صور...والسبب!

احترق مسجد الرسول الأكرم في القاسمية شمال مدينة صور في هذه اللحظات، بسبب ماس كهربائي بحسب المعلومات الأولية، وتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني مركز صور على إخماده.