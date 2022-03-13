لبنان

"المستقبل" يصدر بياناً جديداً بشأن الانتخابات.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:24
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صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:

"انطلاقاً من قرار الرئيس سعد الحريري، والتعاميم الصادرة عن "تيار المستقبل" بتحديد الموجبات التنظيمية في حالة ترشح أحد أعضاء التيار للانتخابات النيابية، أو مشاركة المنتسبين في الحملات الانتخابية لأي من المرشحين، يهم التيار على أبواب اقفال باب الترشيح، التذكير وإعادة التأكيد على الآتي:

- التمني على كل من تقدم باستقالته وأعلن ترشيحه للانتخابات النيابية عدم استخدام اسم التيار أو شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية.

- التشديد على امتناع المنتسبين عن التسويق لمشاريع انتخابية أو لأي من المرشحين وعدم المشاركة في أي نشاطات أو ماكينات انتخابية.

ويوجه "تيار المستقبل" في المناسبة كل التحية والتقدير لكل أعضاء التيار في كل المناطق اللبنانية المنسجمين مع قرار الرئيس سعد الحريري وتوجهاته، ولا سيما النواب الحاليين والمسؤولين الذين أعلنوا عزوفهم عن الترشح، وكوادر التيار وجمهوره الذين يلتزمون توجهات الرئيس والتعاميم الصادرة عن التيار".
 
 
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