لبنان

عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2022 | 07:05
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تلقى عدد من المواطنين في الايام الأخيرة اتصالات من مجموعة أشخاص يدّعون بأنهم مهندسون لبنانيون يعملون في كندا وهم سيأتون الى لبنان برفقة مجموعة مهندسين كنديين لاتمام بعض الاعمال في مرفأ بيروت.

ويقومون بالطلب من المواطنين بمرافقتهم لـ20 يوما مقابل بدل يومي يبلغ 100 دولار أميركي مع تأمين البنزين وسواها من التفاصيل.

وعند الموافقة، يطلب من المواطنين ارسال صورة عن هوياتهم وصورة عن دفتر السيارة لاعداد ترخيص يمكنهم من دخول المرفأ.

والخطوة اللاحقة تكون عبر ارسال أرقام تحويلات مالية للمواطنين قيمتها اكثر من 3000 دولار أميركي، يطلب من المواطنين سحبها من مراكز تحويل الاموال في وقت محدد، وفي الوقت عينه يطلب منهم تحويل مبالغ تصل الى الـ 300 دولار الى بعض شركات بيع الكومبيوتر في لبنان قبل حصولهم على التحويلة المالية.

وعند محاولة المواطنين سحب الأموال يكتشفون ان التحويلة وهمية ومزورة.
 
نموذج عن البطاقات التي يتم استخدامها:
 
 
نموذج عن أرقام التحاويل المالية:
574_690_2751
465_256_1870
 
 
 
 
 

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