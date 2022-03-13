لبنان

بالأسماء.. هؤلاء هم مرشحو "الوطني الحر" في الانتخابات

Lebanon 24
13-03-2022 | 07:11
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أعلن رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل عن أسماء مرشحي التيار للانتخابات النيابية المقبلة.
 
وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:

- عكار: أسعد درغام وجيمي جبور

- الكورة: جورج عطالله

- زغرتا: بيار رفول

- جبيل: سيمون أبي رميا

- البترون: جبران باسيل

- كسروان: ندى بستاني

- المتن: إدي معلوف، الياس أبو صعب، ابراهيم كنعان

- بعبدا: آلان عون

- عاليه: سيزار أبي خليل

- الشوف: غسان عطالله

- بيروت الأولى: نقولا الصحناوي

- جزين: سليم خوري، أمل أبو زيد، زياد أسود

- زحلة: سليم عون

-بيروت الثانية: إدغار طرابلسي

-بقاع غربي: شربل مارون

أمّا مرشح الكاثوليك في البقاع الشمالي، فسيُحسم لاحقاً.
 
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