بالأسماء.. هؤلاء هم مرشحو "الوطني الحر" في الانتخابات

أعلن رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل عن أسماء مرشحي التيار للانتخابات النيابية المقبلة.

وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:

- عكار: أسعد درغام وجيمي جبور- الكورة: جورج عطالله- زغرتا: بيار رفول- جبيل: سيمون أبي رميا- البترون: جبران باسيل- كسروان: ندى بستاني- المتن: إدي معلوف، الياس أبو صعب، ابراهيم كنعان- بعبدا: آلان عون- عاليه: سيزار أبي خليل- الشوف: غسان عطالله- بيروت الأولى: نقولا الصحناوي- جزين: سليم خوري، أمل أبو زيد، زياد أسود- زحلة: سليم عون-بيروت الثانية: إدغار طرابلسي-بقاع غربي: شربل مارونأمّا مرشح الكاثوليك في البقاع الشمالي، فسيُحسم لاحقاً.