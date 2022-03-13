لبنان

هذا ما ستشهده المصارف قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2022 | 07:17
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تسود توقعات بأن تشهد فروع الكثير من المصارف بمختلف المناطق اللبنانية تحركات بسبب الإجراءات الأخيرة التي جرى اعتمادها بشأن سحب أموال الرواتب والمساعدة الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.

وإزاء ذلك، تتحضّر القوى الأمنية للنزول إلى الشارع ومنع أي عمليات تؤدي إلى استهداف المصارف أو الدخول إليها، لاسيما أن هناك مخاوف من دخول عناصر مجهولة في صفوف أي تحركات مطلبية، يكون هدفها إحداثُ إشكالات وإلحاق أضرارٍ بالمؤسسات المصرفية كما حصل سابقاً.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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