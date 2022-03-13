حميه: وزارة الاشغال ليست دولة إنما جزء من دولة

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في بيان، أن "السيارات غير مجهزة بسلاسل معدنية على طريق ضهر البيدر للأسف الشديد، للعلم وزارة الاشغال العامة والنقل ليست دولة إنما جزء من دولة...العاصفة ما زالت مستمرة على الاقل 3 ايام، ونريد تعاونكم جميعا افرادا وادارات".