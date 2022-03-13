لبنان

حميه: وزارة الاشغال ليست دولة إنما جزء من دولة

Lebanon 24
13-03-2022 | 07:22
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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في بيان، أن "السيارات غير مجهزة بسلاسل معدنية على طريق ضهر البيدر للأسف الشديد، للعلم وزارة الاشغال العامة والنقل ليست دولة إنما جزء من دولة...العاصفة ما زالت مستمرة على الاقل 3 ايام، ونريد تعاونكم جميعا افرادا وادارات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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