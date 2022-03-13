تغريدة لافتة من جميل السيد عن ذكرى "14 آذار".. هذا ما قاله

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "غداً 14 آذار، هي ذكرى ثورة لبنانيين شرفاء أبرياء آمنوا بشعارات السيادة والحرية والإستقلال، وقادتهم مجموعة سياسيين مرتزقة وفاسدين ركبوا موجة إغتيال الشهيد الحريري وباعوه بشهود الزور، وخدعوكم ليحكموا الدولة، ورجعوا تشاركوا فيها مع أخصامهم ونهبوها! والنتيجة؟! شوف لوين وصّلوك اليوم".