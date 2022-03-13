لبنان

بعد تنفيذهم أعمال سرقة بقوة السلاح... هذا ما حل بهم

Lebanon 24
13-03-2022 | 08:23
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

على أثر حصول عدة عمليات سرقة وسلب دراجات آليّة بقوة السلاح في بلدة عرسال، أعطيت الأوامر للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

بناء عليه، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب، توصلّت فصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي الى تحديد هوية افراد العصابة، وتمكنت من القاء القبض على عدد منهم، وهم كل من اللبنانيين:

ن. ح. (مواليد عام 1994)
ح. ف. (مواليد عام 1986)
م. ف. (مواليد عام 2005)
ب. ع. (مواليد عام 2005)             قُصّر
م. ف. (مواليد عام 2009)          
باستماعهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة بإقدامهم على عدة عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح ونشل وإطلاق نار في الهواء، وانهم يقومون -باستثناء الأخير- بتعاطي المخدرات.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي افراد العصابة.
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