لبنان

الأبيض متفقدا مركز بخعون الطبي: سنوفر له كل الدعم اللازم

Lebanon 24
13-03-2022 | 08:37
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زار وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مركز بخعون الطبي التابع لاتحاد بلديات الضنية، في إطار جولته على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية في الضنية وعكار وطرابلس، يرافقه مدير مكتبه الدكتور عصام الشعراني. حيث كان في استقباله في المركز رئيس الإتحاد محمد سعدية، رئيس بلدية بخعون محمد يوسف، وشخصيات معنية. 
الأبيض
 
وأشاد الأبيض بالمركز بعد جولة فيه، "لجهة ترتيبه وتصميمه وتجهيزه وتوفر جميع وسائل السلامة العامة والشروط الصحية فيه"، وأثنى على "الدور الذي يقوم به الإتحاد والمركز الصحي في مجال تقديم التلقيح والخدمات الطبية والصحية للمواطنين في هذه المناطق"، مبديا إستعداده "لتقديم كل أشكال الدعم للمركز ضمن الإمكانات المتاحة".
 
وقال: "مهما كانت إمكانات الدولة متواضعة فإننا سنوفر لكم كل الدعم اللازم ونتمنى على جميع البلديات واتحادات البلديات أن يتعاونوا معنا، وحتما فإننا بذلك سنقضي على فيروس كورونا وعلى كل الآفات والأزمات المتوقعة"، وتابع: "إنني أشكر من كل قلبي المبادرة التي قام بها الحاج خالد جمال، وأتمنى على كل أهل الخير أن يحذوا حذوه، وأسال الله أن يجزيه حسن الثواب".
 
سعدية
ورحب سعدية بزيارة الأبيض، وأوضح له "المهام التي يقوم بها المركز على مدار الساعة من أجل تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لمساعدة المرضى وفي كل الظروف، بمتابعة يومية من الدكتور خالد جمال وبتمويل كامل من أحد المحسنين، وبإشراف فريق من الأطباء والممرضين، في إطار خطة الإتحاد الإستراتيجية الهادفة لتقديم ما أمكن من خدمات لأهالي المنطقة"، شاكرا للوزير "الإهتمام الذي أولاه للمركز وتحويله إلى مركز للرعاية الأولية، ودعمه بكل الأمور المتوافرة لدى الوزارة".
 

المصدر: الوكالة الوطنية
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