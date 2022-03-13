انفجارٌ في الهرمل وصورٌ تكشف ما جرى.. إليكم التفاصيل

أخمدت عناصر من الدفاع المدني، ظهر اليوم الأحد، حريقاً شب جراء انفجار صهريج يحتوي على مادة الغاز امتد ليطال مستودعاً لتخزين قوارير الغاز في القصر- الهرمل.



ووفقاً للدفاع المدني، فقد أصيب شخصان بجروح وجرى نقلهما إلى إحدى مستشفيات المنطقة.