العاصفة الثلجية تضرب المناطق.. هذا ما حصل في البقاع الغربي

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في البقاع الغربي، ان العاصفة الثلجية اجتاحت القرى الجبلية العالية في قضاءي راشيا والبقاع الغربي حيث وصل تأثيرها إلى القرى التي تعلو 1000 متر وما فوق، وضربت قرى ينطا وبكا ودير العشاير وعين عطا والسلطان يعقوب ولبايا وميدون ومرتفعات راشيا، وترافقت مع رياح قوية أثرت بشكل سلبي على الأشجار اللوزية المزهرة، وعانى العديد من المواطنين من الحصول على مادة المازوت لفقدناها على المحطات.كما غطت طبقة خفيفة من الثلوج القرى الأقل ارتفاعا دون أن يؤدي ذلك إلى قطع الطرق، في وقت عملت فيه جرافات مراكز الثلوج في ينطا وعين عطا على فتح الطرق بحسب ما أفاد به رئيس مركز عينا عطا احمد الساحلي ورئيس مركز ينطا هشام سلامة. كما عملت الجرافات الصغيرة للبلديات على فتح الطرق في تلك القرى ضمن نطاق اتحادي بلديات جبل الشيخ وقلعة الاستقلال.وكالعادة ومع هبوب اي عاصفة غاب التيار الكهربائي بشكل كلي في وقت أوقعت فيه الرياح الشديدة أضرارا في الشبكة، وتحولت طريق المصنع راشيا حاصبيا ومرجعيون إلى معبر شبه آمن لبرادات النقل الخارجي والشاحنات نتيجة إغلاق طريق ضهر البيدر.