لبنان

جنبلاط معزيا أمير الكويت بالخطيب: مسيرته تحفل بالمواقف والمحطات النضالية

Lebanon 24
13-03-2022 | 09:50
A-
A+
Doc-P-930306-637827832205962221.png
Doc-P-930306-637827832205962221.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي الدكتور أحمد الخطيب.
 
وجاء في نص البرقية: "نتقدم من سموكم الكريم، ومن الشعب الكويتي الشقيق، ومن آل الخطيب الأكارم، بالتعزية الخالصة بوفاة العضو الأسبق في مجلس الأمة الكويتي الراحل الدكتور أحمد محمد الخطيب، الذي يزخر سجله بالعمل الحثيث لأجل الكويت، وقد كان له المساهمة البارزة في كتابة دستورها وفي النضال لأجل تطورها والديموقراطية والحريات فيها، كما كان أيضا من مؤسسي حركة القوميين العرب وتحفل مسيرته بالمواقف والمحطات التي كانت منطلقا لتعزيز النضال من أجل القضايا العربية المشتركة وفي طليعتها قضية فلسطين، وقد جمعته بالراحل الشهيد كمال جنبلاط علاقة معرفة ونضال وتعاون. رحمه الله، وأسبغ عليكم ثوب العافية والسلامة، وعلى الكويت ثوب الازدهار والتطور والاستقرار".
 
كما أبرق جنبلاط إلى آل الخطيب وأسرة الراحل للغاية ذاتها.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2022-03-13
16:08 | 2022-03-13
15:39 | 2022-03-13
15:21 | 2022-03-13
14:50 | 2022-03-13
14:48 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website