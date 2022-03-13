مشيخة العقل والمجلس المذهبي: لا نتحمّل مسؤولية إلّا ما يصدر عنّا مباشرةً

أصدر المكتب الإعلامي لمشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:



"تتناقل بعض المواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي أحيانا أخبارا ومواقف منسوبة إلى سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز او للمجلس المذهبي، لذا يهم المكتب الإعلامي لفت الانتباه إلى عدم تحمل المشيخة او المجلس مسؤولية ما ينشر دون ان يكون صادرا مباشرة عن سماحة شيخ العقل أو عن المكتب الإعلامي حصرا".