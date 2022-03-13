تزامناً مع العاصفة.. قرار لوزير التربية بشأن فتح المدارس او اغلاقها غدا!

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أنه "نظراً للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة وثانوية ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، يوم غد الإثنين، وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها".