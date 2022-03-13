لبنان

الثلوج تحاصر بلدة فنيدق... والأهالي يحرقون الأحذية للتدفئة

Lebanon 24
13-03-2022 | 10:43
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على وقع إشتداد العاصفة الثلجيّة وإنخفاض درجاتِ الحرارة، ناشدَ أهالي بلدة فنيدق العكارّية كافّة المعنيين وفعاليات المنطقة تأمين مادة المازوت للأهالي بعد أن إنقطعت كافّة وسائل التدفئة من مازوت وحطب.

وبحسب ما روى أحد الأهالي لـ"لبنان 24" فأن "الثلوج تخطّت 40 سنتمترا في البلدة وتسببت بقطع مختلف الطُرقات ووسائل التدفئة المعتمدة حاليا هي إحراق الأحذيّة فقط". 
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