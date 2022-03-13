لبنان

العاصفة تقفل أبواب هذه المدارس

Lebanon 24
13-03-2022 | 11:00
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صدر عن المدارس الخاصة في البقاع الغربي وراشيا والأوسط، التالي: 
 
تشاورت إدارات المدارس الخاصة في البقاع الغربي وراشيا والأوسط بالوضع القائم لجهة رداءة الطقس والعواصف وما يرافقها من برد وصقيع، وقد خلصت الادارات الى قرار يقضي بتوقف الدروس في المدارس الخاصة المذكورة ادناه وان يكون التعطيل مستمرا حتى نهاية الاسبوع الحالي اي مساء يوم الخميس ١٧-٣-٢٠٢٢.
شكرا لتعاونكم وتفهمكم .

-ازهر البقاع
-ثانوية سبيل الرشاد -القرعون 
-مدرسة الثناء -جب جنين 
-مركز عمر المختار التربوي -الخيارة 
- مركز عمر المختار - قب الياس 
-دار الحنان للأيتام -المنارة 
-دار الأمان -المنارة 
-مركز صلاح الدين التربوي -خربة روحا 
- مركز الشباب البقاعي التربوي  - عيتا الفخار 
- مدرسة الاخوة الوطنية - برالياس
- الثانوية الوطنية اللبنانية -برالياس 
-مدرسة غرين وود -المرج 
-مدرسة البيت المعمور -المرج 
-مدرسة الأندلس -بر الياس 
-مدرسة الروافد  -الرفيد
-مدرسة اجيال المواهب - برالياس
-مدرسة النجاة الحديثة مجدل عنجر 
-مدرسة العلوم الحديثة مجدل عنجر
- مدرسة افروس كوليج - تعلبايا
- مركز الأبرار التربوي - جب جنين
-مدرسة المناهل -مجدل عنجر
-مدرسة البيان والبنيان -جب جبنين
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