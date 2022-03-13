غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون عنها شيئا؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـةالبـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- جومانا فايز الأحمد (مواليد عام 2006، سورية)التي غادرت بتاريخ 12-1-2022، مكان اقامتها الكائن في بلدة الكويخات / قضاء عكار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر حلبا في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 690002-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.ملاحظة: صورة المفقودة مرفقة ربطاً في بريدكم الإلكتروني.