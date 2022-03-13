9
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حزب الله: لعدم الصمت عن المجزرة المروعة بحق أبناء الجزيرة العربية
Lebanon 24
13-03-2022
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر "حزب الله" البيان التالي: "ارتكب النظام السعودي مجزرة مروعة بحق العشرات من أبناء الجزيرة العربية المظلومين المحتجزين في سجونه السوداء التي تعرضوا فيها لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل. لقد أقدم هذا النظام الإرهابي على جريمة نكراء جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل بالقتل والإعدام وسفك الدماء بحق الأبرياء، الممتد من اليمن الى العراق وسوريا وسائر البلاد العربية والإسلامية، ومنها لبنان الذي يعيش حاليا ذكرى مجزرة بئر العبد المهولة التي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى".
أضاف: "ان اقدام هذا النظام المجرم على قتل واعدام هذه الثلة المؤمنة من شباب شبه الجزيرة العربية واليمن وبعض الدول الأخرى من دون محاكمات أو بمحاكمات صورية هي بمثابة عملية إعدام ميدانية جماعية، تكشف حقيقة النظام الذي يمارس أبشع أنواع التمييز الطائفي والمذهبي البغيض بحق أبناء شعبه المطالبين بأبسط حقوق العيش الكريم. ان هذا النظام الإرهابي الذي يلبس لبوس الإسلام ويدعي خدمة الحرمين الشريفين، يعمل في خدمة العدو الصهيوني والتطبيع معه، ومن المؤكد ان جميع الخطوات الخيانية التي قامت بها امارات الخليج ما كانت لتتم لولا دعم السعودية لها وموافقتها عليها".
وختم البيان: "اننا إذ ندين بشدة هذه الجريمة البشعة والنكراء، نطالب المرجعيات الدينية وعلماء الدين والمنظمات الإنسانية والدولية والهيئات الثقافية والفكرية والاحزاب والقوى النقابية والشعبية والاحرار والشرفاء وما تبقى من ضمير في هذا المجتمع الدولي المنحاز إلى جانب المجرم، ان تقوم بإدانة هذا النظام الإرهابي القاتل وإدانة جريمته الوحشية، وندعو وسائل الإعلام الحرة في كل أنحاء العالم إلى عدم الصمت عن هذه المجزرة المهولة وفضح مرتكبيها أمام الرأي العام. الرحمة والرضوان للشهداء الأبرار، فما عند الله خير وابقى، ولعائلاتهم الشريفة والصابرة احر آيات العزاء وأصدق مشاعر المواساة، وللمجرمين القتلة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
03:09 | 2022-03-13
13/03/2022 03:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
07:05 | 2022-03-13
13/03/2022 07:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
00:05 | 2022-03-13
13/03/2022 12:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
05:53 | 2022-03-13
13/03/2022 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
07:17 | 2022-03-13
13/03/2022 07:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:14 | 2022-03-13
إجراءٌ جديد غير متوقع بشأن الرواتب في المصارف.. ما هو؟
16:08 | 2022-03-13
في زيارة رسمية.. مسؤول إيراني بارز يصل إلى بيروت قريباً
15:39 | 2022-03-13
مداهمة أمنية في برج البراجنة.. ماذا يجري هناك؟
15:21 | 2022-03-13
الأبيض: الوزارة بصدد فتح مراكز لغسيل الكلى وتأمين العلاج الكامل للمرضى
14:50 | 2022-03-13
تراجع كبير لعدّاد كورونا في لبنان.. اليكم آخر الارقام
14:48 | 2022-03-13
في البقاع.. هكذا سحب "الدفاع المدني" سيارة من وسط الثلوج (صور)
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
13/03/2022 22:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 22:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 22:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact