لبنان

متعاقدو المهني والتقني الرسمي: العودة المشروطة الى التعليم لانقاذ العام الدراسي

Lebanon 24
13-03-2022 | 11:41
A-
A+
Doc-P-930325-637827900902961766.jpg
Doc-P-930325-637827900902961766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إجتماعا مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عبر تطبيق "زووم" لتقييم الأوضاع التربوية من الجوانب كافة. وتم الاتفاق على "العودة المشروطة الى التعليم، بعد ان تم تنفيذ الاضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة في 10 و 11 أذار، لإستكمال العام الدراسي رغم الصعوبات التي يعانيها الأساتذة والطلاب، من رسوم كلفة الإنتقال وغيرها من المشاكل، والتي ستؤثر حتما على إنتظام التعليم في المدارس والمعاهد الفنية"، آملين أن   "لا تصل الأمور الى حائط مسدود والعودة الى إتخاذ إجراءات تصعيدية، بخاصة بعد التأخير الحاصل في دفع المستحقات والحوافز للأساتذة من قبل الجهات المعنية، ومنها ال 35% من مستحقات العام المنصرم، والتي نطالب بقبضها بأسرع وقت وعدم تجزئتها. وحيث اننا أصبحنا في منتصف العام الدراسي، وحرصا منا على مستقبل الطلاب في التعليم المهني والتقني الرسمي، ومع بدء تحويل الحوافز، التي أصبحت لا تمثل شيئا من حيث قيمتها الشرائية، آلينا على أنفسنا وقبلنا بالتضحية كالمعتاد لإنقاذ العام الدراسي، وصونا لحقوق الطلاب في التعليم".

وذكرت اللجنة بالمطالب والمستحقات التالية:
- 35% من مستحقات العام المنصرم.
- دفع ال 90$ من الجهات المانحة بشكل منتظم.
- نشر مرسوم بدل النقل في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
- مضاعفة أجر الساعة للمصنفين جامعيا.
- قانون العقد الكامل، مع المطالبة بتكثيف الدروس وتمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
- قانون الضمان الاجتماعي.
- التثبيت والذي هو حقنا، ومطلبنا الدائم.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2022-03-13
16:08 | 2022-03-13
15:39 | 2022-03-13
15:21 | 2022-03-13
14:50 | 2022-03-13
14:48 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website