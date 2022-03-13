لبنان

سويف استقبل حبيش: ليدرك المسؤولون ان واجبهم تأمين العيش اللائق للمواطن

Lebanon 24
13-03-2022 | 12:08
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استقبل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف النائب هادي حبيش في دار المطرانية في طرابلس.

وعرض سويف مع حبيش الأوضاع التي تمر بها البلاد بشكل عام ومنطقة عكار بشكل خاص معتبراً أن "الألم الكبير الناتج عن الازمات السياسية والاقتصادية الذي يعصف بالوطن يترك آثاره بدرجة اولى في صفوف المواطنين على اختلاف انتماءاتهم".
 
وأضاف: "لذلك، لا بد لأبناء هذا الوطن لاسيما الذين يعانون من صعوبة الأوضاع المعيشية والاجتماعية من أن يجتمعوا حول مصالحهم المشتركة وحول الخير العام ولا بد من ان يدرك المسؤولون ان واجبهم هو تأمين العيش اللائق والكريم وضمانة كرامة الانسان".

بدوره، عبّر النائب هادي حبيش عن "تقديره للدورالذي تلعبه أبرشية طرابلس المارونية وعن الجهد الذي يبذله المطران سويف مع مختلف الفعاليات الروحية في المدينة للحفاظ على هويتها الحقيقية".
 
 
 
 
 
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