المقداد: معادلة الجيش والشعب والمقاومة يجب أن تبقى محفوظة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة يجب أن تبقى محفوظة، وإذا أخطأ عسكري او أكثر وقتل أحد أبنائنا، فلا يعني ذلك بأن المؤسسة العسكرية أخطأت ولا أن كل عناصر الحاجز أخطأوا".ودعا خلال مراسم تشييع غابي حسن رباح في بلدة الجوبانية، "قيادة الجيش وعلى رأسها القائد العماد جوزاف عون إلى إجراء تحقيق شفاف اليوم قبل الغد"، مهنئاً الأهل "على حكمتهم في التعاطي، وخصوصا لجهة اعتبارهم بأن الذي قتل ابنهم غابي هو شخص واحد وليس كل الحاجز، وليس كل المؤسسة العسكرية".