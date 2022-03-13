مستشفى سيدة لبنان: سنقوم بملاحقة كل من ينشر أخباراً مفبركة تطالنا

صدر عن إدارة مستشفى "سيدة لبنان" الجامعي البيان التالي:

"في الآونة الاخيرة، يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار مفبركة طالت مستشفى سيدة لبنان وادارتها واطباءها، ويأتي ذلك في اطار حملة مبرمجة من التضليل والتشهير والاكاذيب من قبل مصادر بعضها اصبح مكشوفا، هدفها الاساءة الى سمعة المستشفى وادارتها الجديدة.

يهم ادارة المستشفى التأكيد على ان هذا الكم من الشائعات هو عار من الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعدو كونه من نسج خيال من لفقه، ولن يثنيها عن القيام بدورها الانساني بمساعدة ومعالجة المرضى في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

لذلك، ستقوم ادارة المستشفى بالاجراءات اللازمة لملاحقة كل فاعل، او مشترك، او متدخل او محرض في تلفيق ونشر هذه الاكاذيب وإحالتهم إلى القضاء المختص لاجراء المقتضى واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم".