بعد الزحمة على طريق ضهر البيدر.. هذا ما أعلنته القوى الأمنية

أعلنت قوى الأمن الداخلي، أنه وبسبب تساقط الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد سيتم قطع طريق ضهر البيدر بالإتجاهين إبتداءً من الساعة 20:00 من تاريخ اليوم 13/3/2022 ولغاية صباح الغد .ودعت القوى الأمنية المواطنين الى التقيّد بإرشاداتها حفاظاً على سلامتهم.