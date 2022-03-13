لبنان

بعد الزحمة على طريق ضهر البيدر.. هذا ما أعلنته القوى الأمنية

Lebanon 24
13-03-2022 | 12:40
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أعلنت قوى الأمن الداخلي، أنه وبسبب تساقط الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد سيتم قطع طريق ضهر البيدر بالإتجاهين إبتداءً من الساعة 20:00 من تاريخ اليوم 13/3/2022 ولغاية صباح الغد .
ودعت القوى الأمنية المواطنين الى التقيّد بإرشاداتها حفاظاً على سلامتهم.
 
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قوى الأمن

طريق ضهر البيدر

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