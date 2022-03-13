لبنان

أهالي بلدة مشمش: لإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
13-03-2022 | 12:45
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ناشد أهالي بلدة مشمش الجبيلية المسؤولين والمعنيين كافة، لاسيما مؤسسة كهرباء لبنان، العمل على إعادة تأمين التيار الكهربائي الى البلدة بأسرع وقت، بعد انقطاع تام استمر أكثر من 4 أيام.

ولفت الأهالي الى أنهم "وبعد مراجعات عديدة للمعنيين بهذا الخصوص من قبل الاهالي والمرجعيات المحلية، افادنا مختار البلدة بأن الشركة الملتزمة للصيانة BUS اعربت عن عدم امكانيتها القيام بأي عمل بسبب اضراب عمال وموظفي كهرباء لبنان، ما يعيق ويمنع قيامها بالاعمال اللازمة لامور ادارية وفنية مرتبطة بالمؤسسة المذكورة".
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