بسبب العاصفة.. مياه النهر الكبير تفيضُ والمواطنون محاصرون

أفادت قناة "الجديد" عن ارتفاع منسوب مياه النهر الكبير في بلدة حكر الضاهري، ما جعل مياه النهر تقطع طريق البلدة بإتجاه السماقية، وذلك بفعل العاصفة التي تضرب لبنان.



وناشد الأهالي الجهات المعنية المساعدة، متخوفين من دخول المياه إلى المنازل السكنية والأراضي الزراعية.