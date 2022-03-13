لبنان

بو حبيب عرض مع نظيره التركي العلاقات الثنائية ومع بوريل تداعيات أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
13-03-2022 | 13:32
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على هامش اعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي، وزير خارجية تركيا مولود  جاويش اوغلو، في حضور سفير لبنان في انقرة غسان المعلم والدبلوماسي يوسف جبر.

وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم الذي تقدمه تركيا للبنان في المجالات كافة، الاقتصادية والغذائية، وتداعيات الازمة الاوكرانية على اوروبا والشرق الاوسط، ونتائج الوساطة التركية من أجل وقف تدهور الاوضاع بين اوكرانيا وروسيا.

وشكر بو حبيب لنظيره التركي الدعوة للمشاركة في المنتدى وحسن الضيافة والتنظيم، ووعد الوزير التركي بتلبية دعوة الوزير بو حبيب لزيارة لبنان قريبا، من اجل استكمال البحث في مختلف المشاريع والبرامج الثنائية.

كما التقى وزير الخارجية الممثل الاعلى للسياسة الخارجية وشؤون الامن في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، وتم البحث في تداعيات الازمة الاوكرانية على لبنان، وخصوصا على مستوى الامن الغذائي والطاقة. ووعد المسؤول الاوروبي البحث جديا في تقديم مساعدات فورية وطارئة للبنان. كما تمَّ التطرق الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات النيابية ليستفيد لبنان من رزمة المساعدات المالية التي خصصها له الاتحاد الاوروبي.

كذلك، تمَّت مناقشة التداعيات الخطيرة والتصاعدية التي ما زال يعاني منها لبنان جراء وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري على اراضيه وما يترتب على ذلك من ضرر على المجتمعات اللبنانية المضيفة لهؤلاء النازحين، في ظل عدم كفاية مساعدات المجتمع الدولي.
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