10
o
بيروت
8
o
طرابلس
5
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بو حبيب عرض مع نظيره التركي العلاقات الثنائية ومع بوريل تداعيات أزمة أوكرانيا
Lebanon 24
13-03-2022
|
13:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على هامش اعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي، وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو، في حضور سفير لبنان في انقرة غسان المعلم والدبلوماسي يوسف جبر.
وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم الذي تقدمه تركيا للبنان في المجالات كافة، الاقتصادية والغذائية، وتداعيات الازمة الاوكرانية على اوروبا والشرق الاوسط، ونتائج الوساطة التركية من أجل وقف تدهور الاوضاع بين اوكرانيا وروسيا.
وشكر بو حبيب لنظيره التركي الدعوة للمشاركة في المنتدى وحسن الضيافة والتنظيم، ووعد الوزير التركي بتلبية دعوة الوزير بو حبيب لزيارة لبنان قريبا، من اجل استكمال البحث في مختلف المشاريع والبرامج الثنائية.
كما التقى وزير الخارجية الممثل الاعلى للسياسة الخارجية وشؤون الامن في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، وتم البحث في تداعيات الازمة الاوكرانية على لبنان، وخصوصا على مستوى الامن الغذائي والطاقة. ووعد المسؤول الاوروبي البحث جديا في تقديم مساعدات فورية وطارئة للبنان. كما تمَّ التطرق الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات النيابية ليستفيد لبنان من رزمة المساعدات المالية التي خصصها له الاتحاد الاوروبي.
كذلك، تمَّت مناقشة التداعيات الخطيرة والتصاعدية التي ما زال يعاني منها لبنان جراء وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري على اراضيه وما يترتب على ذلك من ضرر على المجتمعات اللبنانية المضيفة لهؤلاء النازحين، في ظل عدم كفاية مساعدات المجتمع الدولي.
تابع
الأكثر قراءة
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
03:09 | 2022-03-13
13/03/2022 03:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
07:05 | 2022-03-13
13/03/2022 07:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
05:53 | 2022-03-13
13/03/2022 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
07:17 | 2022-03-13
13/03/2022 07:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
00:05 | 2022-03-13
13/03/2022 12:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:34 | 2022-03-13
برنامج باسيل تصفية حساب مع الخصوم
19:26 | 2022-03-13
الهيئة الناظمة وسط الاضطراب الانتخابي
19:19 | 2022-03-13
استمالة المواطنين وتقديم مساعدات لتمرير الانتخابات
18:09 | 2022-03-13
بويز ل"الأنباء" الكويتية: سقوط "الميغاسنتر" لا يعني انتهاء العوائق أمام الانتخابات
18:04 | 2022-03-13
تساؤل
18:02 | 2022-03-13
تأخير بسبب الإرباك
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
14/03/2022 03:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 03:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 03:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact