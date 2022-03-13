لبنان

مبلغٌ مالي جديد لإشتراك المولدات.. كم تبلغ قيمته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2022 | 13:49
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مع ارتفاع سعر صفيحة المازوت، عمد بعض أصحاب المولدات خلال الساعات الماضية إلى إبلاغ المشتركين بزيادة رسم جديد إضافي مع فاتورة الاشتراك الشهريّة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الرّسم بلغ في بعض المناطق 50 ألف ليرة لبنانية كفرقٍ عن سعر المازوت، وسيكون منفصلاً عن فاتورة العداد التي ستُحتسب بناء لتسعيرة الكيلوواط التي تصدرها وزارة الطاقة.
كذلك، فإنّ الرّسم الجديد لن يكون مشمولاً مع رسم المقطوعية الثابتة التي تتحدّد بـ50 ألف ليرة للـ5 أمبير و 120 ألف ليرة للـ10 أمبير.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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