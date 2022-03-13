إختتام فعاليات معرض الكتاب في بيروت.. مئتا توقيع وعشرون ندوة ثقافية وعلمية

إختتم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ63 (بيروت لا تنكسر)، فعالياته اليوم مسجلا حضور ومشاركة عشرات آلاف الزوار غالبيتهم من طلاب المدارس والجامعات من مختلف المناطق.

كما شهد المعرض حفلات تواقيع أكثر من مئتي كتاب وعشرين ندوة علمية وثقافية وعشر أمسيات شعرية وفنية إلى جانب التأكيد على عودة بيروت وقلبها إلى الحياة مجددا.وفي ختام النشاط الثقافي والفني، نظمت أمسية فنية على الغيتار، شارك فيها الأستاذ في المعهد العالي للموسيقى فادي سليم رشيد وقدمها المؤلف الموسيقي نبيل جعفر، حيث عزف رشيد مجموعة من الاغاني العالمية ابرزها: أهواك بلا امل للموسيقار زكي ناصيف وles flots du danube compositeur: youssi lvanovitchi" و" Spanish tradition {malagena} و"astaurias {compositeur: albeniz}.كما نظت ندوة بعنوان "دور الحب والعمل في التربية البناءة" قدمها حسن علي خازم، وتحدث فيها الدكتور سلطان ناصر الدين عن ماهية العمل وعرف العمل انه "سلوك ظاهري ترفده قوة داخلية متماسكة تعتمد على النية، وعرف الحب بحسب علم النفس بأنه إحساس نشعر به لإعطاء ميزة إيجابية معينة تساعد على حسن التواصل، وبحسب علم الدماغ انها أحاسيس ومشاعر إيجابية تنطلق من مناطق معينة في الدماغ"، متحدثا عن "مقومات الحب التي تتجلى بالحرية والامانة والإخلاص والوفاء والاستقامة".