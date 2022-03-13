في البقاع.. هكذا سحب "الدفاع المدني" سيارة من وسط الثلوج (صور)

عمل عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم، على سحب سيارة علقت بسبب كثافة الثلوج في التويتي - البقاع، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.