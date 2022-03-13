إجراءٌ جديد غير متوقع بشأن الرواتب في المصارف.. ما هو؟

عمدت مصارف مؤخراً إلى إبلاغ زبائنه أنه في حال أرادوا الحصول على رواتبهم كاملة رغم السقف المحدّد للسحوبات، فإنه سيتمّ اقتطاع ما يصل إلى 400 ألف ليرة من قيمة المبلغ الكامل.

وأثار هذا الأمر امتعاض الكثير من المواطنين وسطَ عدم قدرتهم على سحب أموال رواتبهم بالكامل من المصارف في ظلّ حاجتهم إليها.