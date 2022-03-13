الأبيض: الوزارة بصدد فتح مراكز لغسيل الكلى وتأمين العلاج الكامل للمرضى





وقال أبيض إنّ "الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع عن كثب على العوائق والمصاعب التي تواجه المراكز الصحية التي تقدم الخدمات للمواطنين، لنرى اذا كنا قادرين على تخفيف العبء عنها".



وأضاف: "الجميع يعرف أن خطة الوزارة التي أعلناها في البيان الوزاري هي مزيد من الاعتماد على الرعاية الصحية الأولية، وهذا يساعد على استباق كثير من الأمراض التي نراها والتي تصل الى المستشفيات، خصوصا وسط ارتفاع اسعار الدواء وعدم تحمله من قبل الكثيرين. لذلك تحاول وزارة الصحة تقديمه عبر المراكز الصحية الأولية بالمجان".



وتطرق الى موضوع "لقاحات الاطفال التي تتدنى في لبنان"، وأضاف: "هذا الأمر يضعنا تحت خطر عودة بعض الأمراض التي ظننا أننا تخلصنا منها مثل شلل الأطفال وغيره".



وتناول الأبيض هموم العاملين في القطاع الصحي في ظل تردي الوضع المعيشي، في حين أنه لفت إلى أن "المساعدة الاجتماعية التي استفاد منها موظفو الادارة العامة شملت أيضا موظفي المستشفيات الحكومية وكذلك من زيادة بدل النقل"، مؤكداً "الحاجة الى مزيد من الدعم والتقديمات للعاملين"، وأردف: "هذا ما نأمل أن نحصل عليه بعد أن تقر الموازنة، لأن الموازنة الجديدة فيها زيادة كبيرة ببند الاستشفاء، مما يمكننا من رفع التعرفة وما تدفعه الوزارة للمستشفيات. وبالتالي تستطيع المستشفيات زيادة التعويضات للعاملين، وبذات الوقت التعرفة الغالية التي تدفعها الوزارة تسمح بالتخفيف عن كاهل المواطن الذي يضطر لدفع فروقات عالية للمستشفيات لتغطية التكاليف المتوجبة".



وكشف الوزير الأبيض عن ان "الوزارة بصدد فتح مراكز لغسيل الكلى وتأمين العلاج الكامل للمرضى مع ضرورة رفع التكلفة لتأمين وتغطية المرضى".



كذلك، أكد وزير الصحة التزام الوزارة بمستشفى طرابلس الحكومي، آملاً "المحافظة على الطاقم الطبي المميز في لبنان".



وختم: "نحن كوزارة صحة موقفنا واضح وصريح، نطالب بزيادة الموازنة المتوفرة لدى الوزارة ان كان لشراء أدوية الأمراض المستعصية وادوية السرطان وان كان لبند الاستشفاء". جال وزير الصحة فراس الابيض على عدد من المستشفيات في الشمال وعقد مؤتمراً صحافياً في المستشفى الحكومي بطرابلس بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور فواز حلاب ومدير المستشفى ناصر عدرة، نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح.وقال أبيض إنّ "الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع عن كثب على العوائق والمصاعب التي تواجه المراكز الصحية التي تقدم الخدمات للمواطنين، لنرى اذا كنا قادرين على تخفيف العبء عنها".وأضاف: "الجميع يعرف أن خطة الوزارة التي أعلناها في البيان الوزاري هي مزيد من الاعتماد على الرعاية الصحية الأولية، وهذا يساعد على استباق كثير من الأمراض التي نراها والتي تصل الى المستشفيات، خصوصا وسط ارتفاع اسعار الدواء وعدم تحمله من قبل الكثيرين. لذلك تحاول وزارة الصحة تقديمه عبر المراكز الصحية الأولية بالمجان".وتطرق الى موضوع "لقاحات الاطفال التي تتدنى في لبنان"، وأضاف: "هذا الأمر يضعنا تحت خطر عودة بعض الأمراض التي ظننا أننا تخلصنا منها مثل شلل الأطفال وغيره".وتناول الأبيض هموم العاملين في القطاع الصحي في ظل تردي الوضع المعيشي، في حين أنه لفت إلى أن "المساعدة الاجتماعية التي استفاد منها موظفو الادارة العامة شملت أيضا موظفي المستشفيات الحكومية وكذلك من زيادة بدل النقل"، مؤكداً "الحاجة الى مزيد من الدعم والتقديمات للعاملين"، وأردف: "هذا ما نأمل أن نحصل عليه بعد أن تقر الموازنة، لأن الموازنة الجديدة فيها زيادة كبيرة ببند الاستشفاء، مما يمكننا من رفع التعرفة وما تدفعه الوزارة للمستشفيات. وبالتالي تستطيع المستشفيات زيادة التعويضات للعاملين، وبذات الوقت التعرفة الغالية التي تدفعها الوزارة تسمح بالتخفيف عن كاهل المواطن الذي يضطر لدفع فروقات عالية للمستشفيات لتغطية التكاليف المتوجبة".وكشف الوزير الأبيض عن ان "الوزارة بصدد فتح مراكز لغسيل الكلى وتأمين العلاج الكامل للمرضى مع ضرورة رفع التكلفة لتأمين وتغطية المرضى".كذلك، أكد وزير الصحة التزام الوزارة بمستشفى طرابلس الحكومي، آملاً "المحافظة على الطاقم الطبي المميز في لبنان".وختم: "نحن كوزارة صحة موقفنا واضح وصريح، نطالب بزيادة الموازنة المتوفرة لدى الوزارة ان كان لشراء أدوية الأمراض المستعصية وادوية السرطان وان كان لبند الاستشفاء".

كذلك، زار الأبيض "مركز بخعون الطبي" التابع لاتحاد بلديات الضنية، وذلك في إطار جولته على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية في الضنية وعكار وطرابلس.



وفي كلمة له، أشاد الوزير الأبيض بجهود القائمين على المركز، "لجهة الترتيب والتقسيم والتجهيزات الموجودة وتوافر جميع وسائل السلامة العامة في إطار مراعاة الشروط الصحية الأساسية".

وأثنى الأبيض على "الدور الذي يقوم به الإتحاد والمركز الصحي في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين في المنطقة"، مبديا إستعداده "لتقديم كل أشكال الدعم للمركز ضمن الإمكانات المتاحة"، وأضاف: "مهما كانت إمكانات الدولة متواضعة فإننا سنوفر لكم كل الدعم اللازم ونتمنى على جميع البلديات واتحادات البلديات أن يتعاونوا معنا، وبذلك فإننا سنقضي على فيروس كورونا وعلى كل الآفات والأزمات المتوقعة".



وختم: "أشكر من كل قلبي المبادرة التي قام بها الحاج خالد مرعي جمال، وأتمنى على كل أهل الخير أن يحذوا حذوه، وأسأل الله أن يجزيه حسن الثواب".