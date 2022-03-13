لبنان

مداهمة أمنية في برج البراجنة.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
13-03-2022 | 15:39
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دهمت دورية من قوى الأمن الداخلي في منطقة برج البراجنة، منزل المدعوين "أ.برو." و "ع.برو."، وذلك على خلفية جريمة قتل حصلت يوم أمس وذهب ضحيتها المدعو محمد عفيف جفّال، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.

ووفقاً للمعلومات، فقد توقيف "ع.زين الدين" وهو خال المدعوين المذكورين أعلاه، بسبب الاشتباه بمشاركتهم جميعاً بجريمة القتل. 

ويوم أمس، توفي جفال بالقرب من مطعم الساحة على طريق المطار، بعد تعرضه لهجوم من قبل مجهولين داخل غرفة الحرس التي كان يجلس فيها، نظراً لعمله كحارس.

يُشار إلى أن جفال هو من بلدة رشاف الجنوبية. 


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