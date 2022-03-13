في زيارة رسمية.. مسؤول إيراني بارز يصل إلى بيروت قريباً

أفادت قناة "الجديد" بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيقوم بجولة في المنطقة، تشمل زيارة لبنان يوم الثلاثاء المقبل، بعد تأكيد الموعد مع المسؤولين الرسميين.