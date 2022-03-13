لبنان

في زيارة رسمية.. مسؤول إيراني بارز يصل إلى بيروت قريباً

Lebanon 24
13-03-2022 | 16:08
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مسؤول إيراني بارز يصل إلى بيروت قريباً
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أفادت قناة "الجديد" بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيقوم بجولة في المنطقة، تشمل زيارة لبنان يوم الثلاثاء المقبل، بعد تأكيد الموعد مع المسؤولين الرسميين.
 
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