لبنان

هذا ما سيجري غداً في ملف القمح

Lebanon 24
13-03-2022 | 17:33
A-
A+
Doc-P-930399-637828112789851416.jpg
Doc-P-930399-637828112789851416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الإقتصاد أمين سلام أن وزير الزراعة أعلم مجلس الوزراء بوجود مخازن في بعلبك، مشيراً الى انه سيتم الكشف عليها غداً لنرى إمكانية تخزين القمح فيها الا أنها مخازن وبعيدة ولا يمكن ان تحل محل الإهراءات.
سلام وفي حديث عبر "الجديد"، قال: طلبنا هبةً قمح من الولايات المتحدة الأميركية ولدي اجتماع غداً مع السفيرة للحصول على أجوبة وأي دولة تريد المساعدة مرحباً بها.
وتابع: أجرينا مباحثات مع الجانب التركي كي نخزن القمح المستورد في تركيا إن تمكنا من استيراد كمية كبيرة من القمح.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:34 | 2022-03-13
19:26 | 2022-03-13
19:19 | 2022-03-13
18:09 | 2022-03-13
18:04 | 2022-03-13
18:02 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website