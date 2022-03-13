هذا ما سيجري غداً في ملف القمح

أعلن وزير الإقتصاد أمين سلام أن وزير الزراعة أعلم مجلس الوزراء بوجود مخازن في بعلبك، مشيراً الى انه سيتم الكشف عليها غداً لنرى إمكانية تخزين القمح فيها الا أنها مخازن وبعيدة ولا يمكن ان تحل محل الإهراءات.سلام وفي حديث عبر "الجديد"، قال: طلبنا هبةً قمح من الولايات المتحدة الأميركية ولدي اجتماع غداً مع السفيرة للحصول على أجوبة وأي دولة تريد المساعدة مرحباً بها.وتابع: أجرينا مباحثات مع الجانب التركي كي نخزن القمح المستورد في تركيا إن تمكنا من استيراد كمية كبيرة من القمح.