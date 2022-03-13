لبنان

وزير السياحة: هناك إصرار على إجراء الانتخابات في موعدها

Lebanon 24
13-03-2022 | 17:36
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أكّد وزير السياحة وليد نصار أنّ "الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ارتأيا أن أكون في لجنة الميغاسنتر لخبرتي بمشاريع مشابهة في عملي الخاص"، وأضاف: "الميغاسنتر منّو شغلة كبيرة وانا قمت بدراسة تفصيلية بهذا الشأن".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أوضح نصار أنّ "الميغاسنتر والبطاقة الالكترونية هما مشاريع اصلاحية"، وقال: "البطاقة الالكترونية اجراء تقني لتسهيل عملية الاقتراع وليست مرتبطة بالميغاسنتر على عكس ما يتم الترويج له".
ولفت نصار إلى أنّ "الحكومة باقية حتى الانتخابات وبعدها تصبح حكومة تصريف أعمال"، مشيراً إلى أن "الإصرار كبير على اتمام هذا الاستحقاق الدستوري في موعده".
كذلك، أشار نصار إلى أن "موضوع ترسيم الحدود مسألة سيادية"، وأردف: "لا أظن أنّ عون أو ميقاتي يفرطان بحقوق لبنان ونحن لدينا ثروة نفطية يجب ان نحافظ عليها ونستعجل في استخراجها وما يهمنا هو "تحت المي شو في" وان نحمي حقولنا بخطوط متعرجة".
وفي سياق آخر، دعا نصار إلى إصلاح فوري لملف الكهرباء، مشيراً إلى أن خطة وزير الطاقة وليد فياض بشأن هذا القطاع مهدّدة اليوم ايضاً.
 
 
 
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