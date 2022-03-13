تأخير بسبب الإرباك

أدّى الإرباك الداخلي السائد في أوساط التيار الوطني الحر إلى تأخير إعلان مرشحيه في عدد من المناطق، فضلاً عن الصعوبات التي تعترض تحالفاته في العديد من الدوائر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".