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لبنان
تأخير بسبب الإرباك
Lebanon 24
13-03-2022
|
18:02
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أدّى الإرباك الداخلي السائد في أوساط التيار الوطني الحر إلى تأخير إعلان مرشحيه في عدد من المناطق، فضلاً عن الصعوبات التي تعترض تحالفاته في العديد من الدوائر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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