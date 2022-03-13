تساءل خبير مالي عمَّن يقف وراء قرار المصارف بدفع ٦٠ بالمئة فقط نقداً من قيمة المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، بحجة عدم توفر السيولة بشكل كافٍ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".