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لبنان
بويز ل"الأنباء" الكويتية: سقوط "الميغاسنتر" لا يعني انتهاء العوائق أمام الانتخابات
Lebanon 24
13-03-2022
|
18:09
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رأى وزير الخارجية السابق فارس بويز انه "رغم الحراك الانتخابي المتصاعد تباعا، ورغم التصاريح التي تؤكد حصول الانتخابات النيابية في 15 نيسان المقبل، لايزال إنجاز الاستحقاق عرضة لتساؤلات كثيرة، لاسيما ان هناك شكوكا تجاه عدد من الفرقاء الأساسيين، حول إرادتهم الحقيقية من إنجاز الانتخابات، خصوصا انهم متضررون من نتائجها، وقادرون في الوقت عينه على تعطيلها ان اتحدوا"، مشيرا على سبيل المثال، إلى ان الثنائي الشيعي، مازال حتى الساعة ماضيا في المعركة الانتخابية، لكن من يؤكد ان حزب الله تحديدا، لن يتضامن لاحقا مع النائب جبران باسيل في مسعاه لتأجيل الانتخابات، فيما لو أكدت له نتائج الإحصاءات النهائية، تراجع الأخير بين 7 و10 مقاعد في الندوة النيابية.
ولفت بويز في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "سقوط الميغاسنتر في مجلس الوزراء، لا يعني انتهاء العوائق أمام الانتخابات، إذ انه إضافة الى الشكوك المشار إليها أعلاه، يبقى هناك سؤالان أساسيان لابد من الإجابة عنها، الأول هو، هل بإمكان القوى الأمنية والعسكرية في ظل الأجواء المشحونة، من السيطرة على الوضع الأمني على كامل الأراضي اللبنانية في يوم واحد"؟
المصدر:
الانباء الكويتية
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