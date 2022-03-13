لبنان

استمالة المواطنين وتقديم مساعدات لتمرير الانتخابات

Lebanon 24
13-03-2022 | 19:19
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أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الملف الانتخابي مقبل على المزيد من المعطيات في ضوء التحالفات التي نسجت وتنسج فضلا عن أساليب المعركة الانتخابية التي تستخدم في الاستحقاق المقبل".
وأشارت إلى أن "الأسابيع المقبلة قد تشهد على اندلاع هذه المعركة سواء في الخطابات أو المواقف لشد العصب"، مشيرة إلى أنه "في الجهة المقابلة هناك خشية من غالبية اللبنانيين من انعكاسات التطورات من إطفاء المولدات وغلاء مادة البنزين وفقدان المواد وارتفاع أسعارها على معيشتهم".
ولفتت الى أن "بعض القوى ستعمل على استمالة المواطنين انطلاقا من هذا الملف سواء عبر تقديم مساعدات عينية أو مادية".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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