السنيورة يواصل درس خياراته ويحسم ترشحه غداً



وبحسب "اللواء" فإن السنيورة ماضٍ في ترتيب بعض اللوائح في بيروت والشمال حيث يستطيع برغم صعوبة الامر في بيروت الثانية، وحيث اقتصرت ترشيحاته في العاصمة على بعض الوجوه المعروفة (يتردد اسم الوزيرين الاسبقين خالد قباني وحسن منيمنة) وبعض الوجوه غير المعروفة، بينما في دائرة طرابلس والضنية والمنية باتت الصورة اوضح مع بروز اسماء مرشحين معروفين مثل النائب سامي فتفت وكريم محمد كبارة وعثمان علم الدين، وربما ينضم اليهم الدكتور مصطفى علوش ولو ان بعض المعلومات تشير الى إحتمال تشكيله لائحة من شخصيات مستقلة حتى لا يستفز الرئيس سعد الحريري وجمهور "المستقبل".

ووفقَ مصادر "الأخبار" فإنه "في حال عدم توقف الرئيس فؤاد السنيورة عما يقوم به، قد يذهب الحريري إلى إصدار بيان حاسم في هذا الشأن، وربما يدعو ولو بشكل غير مباشر إلى المقاطعة". لذلك، رجّحت المصادر أن "السنيورة لن يترشح رسمياً، بل يعمل فقط على هندسة اللوائح ونسج التحالفات"، علماً بأنه "لا يزال، يعاني من صعوبة كبيرة في إنجاز كل ما يتعلق بالمشاركة ترشيحاً وتحالفاً"، ومن المفترض بحسب معلومات "الأخبار" أن يحسم أمره خلال الـ48 ساعة المقبلة. تشير بعض المعلومات الى ان الرئيس فؤاد السنيورة ما يزال يدرس خياراته الانتخابية، وإن كان لن يخرج عن سرب رؤساء الحكومات، على ان يحسم ترشحه غداً الثلاثاء.وبحسب "اللواء" فإن السنيورة ماضٍ في ترتيب بعض اللوائح في بيروت والشمال حيث يستطيع برغم صعوبة الامر في بيروت الثانية، وحيث اقتصرت ترشيحاته في العاصمة على بعض الوجوه المعروفة (يتردد اسم الوزيرين الاسبقين خالد قباني وحسن منيمنة) وبعض الوجوه غير المعروفة، بينما في دائرة طرابلس والضنية والمنية باتت الصورة اوضح مع بروز اسماء مرشحين معروفين مثل النائب سامي فتفت وكريم محمد كبارة وعثمان علم الدين، وربما ينضم اليهم الدكتور مصطفى علوش ولو ان بعض المعلومات تشير الى إحتمال تشكيله لائحة من شخصيات مستقلة حتى لا يستفز الرئيس سعد الحريري وجمهور "المستقبل".ووفقَ مصادر "الأخبار" فإنه "في حال عدم توقف الرئيس فؤاد السنيورة عما يقوم به، قد يذهب الحريري إلى إصدار بيان حاسم في هذا الشأن، وربما يدعو ولو بشكل غير مباشر إلى المقاطعة". لذلك، رجّحت المصادر أن "السنيورة لن يترشح رسمياً، بل يعمل فقط على هندسة اللوائح ونسج التحالفات"، علماً بأنه "لا يزال، يعاني من صعوبة كبيرة في إنجاز كل ما يتعلق بالمشاركة ترشيحاً وتحالفاً"، ومن المفترض بحسب معلومات "الأخبار" أن يحسم أمره خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكشفت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" أنّ "السنيورة تمنّى على الوزير السابق أشرف ريفي عدم الترشّح لعدم إثارة مزيد من الاستفزاز للحريري وتيّاره. إلا أنّ الأخير أصرّ على تقديم أوراق ترشّحه من دون أن يتّضح بعد موقعه في لائحة المتمردين على قرار الحريري، والتي تتألف نواتها من نائب رئيس التيّار المستقيل مصطفى علوش ونقيب المحامين السابق في طرابلس فهد المقدم والنائب سامي فتفت عن الضنّية، وسط سيل من الأسئلة ينتظر أن تتضح أجوبتها خلال الساعات الـ 48 المقبلة حول موقف أطراف وشخصيات عديدة من اللائحة المنتظرة".

وكتبت" النهار" انه فيما لم تتبلور بعد الصورة النهائية الواضحة للائحة التي يعمل الرئيس فؤاد السنيورة على تأليفها ورعايتها ودعمها في بيروت وفي انتظار معرفة الموقف النهائي للرئيس نجيب ميقاتي من ترشحه اتخذ بيان لـ"تيار المستقبل" امس دلالات بارزة لجهة إشادته بنواب كتلته الذين عزفوا عن الترشح. ووجه التيار "كل التحية والتقدير لكل أعضاء التيار في كل المناطق اللبنانية المنسجمين مع قرار الرئيس سعد الحريري وتوجهاته، ولا سيما النواب الحاليين والمسؤولين الذين أعلنوا عزوفهم عن الترشح، وكوادر التيار وجمهوره الذين يلتزمون توجهات الرئيس والتعاميم الصادرة عن التيار".

وأشارت " نداء الوطن" الى مزيد من المساعي التي يفترض أن تبذل مع القاعدة السنّية الناخبة في قرى وبلدات زحلة السنّية، حيث الثقل الإنتخابي لتيار "المستقبل"، لإقناعهم بالتحالف الذي بات شبه مؤكد بين الرئيس فؤاد السنيورة و"القوات اللبنانية"، يتوقع أن يترجم بتسمية الدكتور بلال الحشيمي عن المقعد السنّي في لائحة الأخيرة. والاستاذ الجامعي الدكتور الحشيمي هو من كوادر "المستقبل" بقاعاً، الذين أبدوا منذ البداية معارضة لمقاطعة سنّية شاملة للإنتخابات، خشية تسليم قرار أكثر من 55 ألف ناخب لـ"حزب الله" وحلفائه في منطقة تعتبر في بوابة دمشق الى لبنان. وهو يضع مرجعيته البقاعية في هذا الإطار لدى الرئيس فؤاد السنيورة، الماضي على ما يبدو في صوغ أكثر من تحالف مع "القوات" في دوائر البقاع الإنتخابية. علماً أن مهمة إقناع القاعدة بمثل هذا التحالف ستحتاج بعض الوقت كما يقول الحشيمي، مشدداً على أنه يخوض الإنتخابات ليفوز بها، وليس ليشكّل سنّة البقاع رافعة للوائح التي يترشحون من ضمنها.