إتَّقِ الله يا سعد

كتب بشارة شربل في" نداء الوطن": قرارك الشخصي يا دولة الرئيس سعد الحريري بالامتناع "حق سيادي" لا ينازعك فيه مناصرٌ أو خصم، لكن حرمانك "تيار المستقبل" من المشاركة "شأنٌ عام" يجعلك مداناً بتحويل الولاء والوفاء ملكاً شخصياً واستغلالهما في توجيه رسالة مفادها: "طالما انكم غير راضين عني فاعلموا أنّ الطائفة السنية في جيبي وسأسلّم أكثرية ممثليها وثلثي مجلس النواب لعدوكم حزب الله".دولة الرئيس، ودَّعت اللبنانيين بكلمةٍ عاطفية ومشهد درامي. ليس لأحدٍ مجادلتك في قرارك الشخصي ويأسك من التغيير. ولكنَّ دفعَك تيارك الى مجاراتك خلافاً لرغبة أكثريته يُنافي واجب طرفٍ أساسي في تحمل مسؤولية المواجهة على المستوى الوطني. لا يليق بك الضغط على الحريريين غير الحزبيين الراغبين بالترشح ورميهم بسهام التخوين وتجنيد نفوذك لثنيهم عن التجاوب مع دعوة وطنية وشرعية للمشاركة أطلقها سماحة المفتي ورؤساء الحكومات بالتحديد، معلَّلةً بأسبابٍ تسمو على الحسابات الشخصية والانتخابية.لا شيء في ذكرى 14 آذار أهم من التأكيد على ثوابت السيادة والاستقلال واحترام دستور الطائف والاستحقاقات الديموقراطية وإرادة الناس. وأنت يا دولة الرئيس، بحملتك ضد الانتخابات، تضرب هذه الثوابت بالتوازي مع انهاكك الحريرية السياسية وإضعافك مشروع الاعتدال. لذلك كُفَّ عن تخريب المشاركة بالاقتراع بعدما "أديت قسطك للعلا" بتخريب الترشيحات.