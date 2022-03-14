بسبب تراكم الثلوج...اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!





عيناتا - الارز

كفردبيان - حدث بعلبك

المنيطرة - حدث بعلبك

العاقورة - حدث بعلبك

القموعة - القبيات

مرجحين - مشمش

معاصر الشوف - كفريا

تنورين - حدث الجبة

تنورين - اللقلوق

ترشيش - زحلة. أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:عيناتا - الارزكفردبيان - حدث بعلبكالمنيطرة - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكالقموعة - القبياتمرجحين - مشمشمعاصر الشوف - كفرياتنورين - حدث الجبةتنورين - اللقلوقترشيش - زحلة.

كما افادت غرفة التحكم ان طريق جزين - كفرحونة مقطوعة بسبب تكوّن طبقة من الجليد.