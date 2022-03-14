لبنان

توقيف 3 اشخاص في الميناء... هذا ما ضُبط معهم!

Lebanon 24
14-03-2022 | 01:17
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش ليل امس، 3 اشخاص في مدينة الميناء داخل سيارة بالقرب من الجسر الجديد، وهم : "م.ن" و "ن.ع" و "ا." وذلك لقيامهم بعدة عمليات سلب في مدينة طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد عثر بحوزتهم على مسدس وكمية من حبوب الكبتاغون. واحيل الموقون مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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