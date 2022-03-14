توقيف 3 اشخاص في الميناء... هذا ما ضُبط معهم!

اوقفت دورية من مخابرات الجيش ليل امس، 3 اشخاص في مدينة الميناء داخل سيارة بالقرب من الجسر الجديد، وهم : "م.ن" و "ن.ع" و "ا." وذلك لقيامهم بعدة عمليات سلب في مدينة طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".



وقد عثر بحوزتهم على مسدس وكمية من حبوب الكبتاغون. واحيل الموقون مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.