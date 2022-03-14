بسبب رفع صوت الموسيقى... إشكال وإطلاق نار في هذه المنطقة

حصل إشكال وتلاسن ليلا بين ا.م. وأشخاص سوريين في حي البراد في صيدا، على خلفية رفع صوت الموسيقى بشكل كبير ومزعج، وفق مندوبة "لبنان 24".

واقدم ا.م على اطلاق النار بالهواء، خلال الاشكال.

وحضرت قوة امنية الى المكان وفرضت طوقا امنيا.